نوّه أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، بالأداء الاحترافي الذي يقدمه رجال الأمن المشاركون في مهام أمن العمرة والزيارة، والجهود المبذولة لضمان تهيئة الأجواء في المسجد النبوي الشريف بما يحقق الراحة والأمن والطمأنينة للمصلين والزوار.

جاء ذلك خلال لقاء سموه بالقيادات الأمنية ورجال الأمن في ساحات مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بحضور مدير شرطة المنطقة اللواء عبدالرحمن المشحن.

وأكد أمير منطقة المدينة المنورة أن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وبمتابعة مباشرة من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تعمل على تسخير كافة إمكاناتها لخدمة ضيوف الرحمن باعتبار ذلك أولويةً قصوى لدى القيادة الرشيدة، وتعمل بشكل مستمر على تطوير الخدمات المقدمة لهم في إطار الرعاية والعناية بالحرمين الشريفين وقاصديهما.