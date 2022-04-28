قال رئيس بلدية لينة المهندس نادر سلمان الفديد: في الذكرى الخامسة لبيعة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان نؤكد الولاء والانتماء لولاة أمرنا. إنها ذكرى تجسد مراحل تحقيق رؤية المملكة 2030، وتتوافق مع التنمية الرائدة، والنهضة الكبيرة التي تشهدها المملكة، وتسطر إنجازات متتالية تحت ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهد الأمين.وأشار «الفديد» إلى أن ذكرى البيعة المباركة لولي العهد فرصة لنراجع معاً كيف أسهمت المملكة بقياداتها في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والنفطي لدول العالم، ووطدت العلاقات الحسنة مع الجميع، وأسهمت بكل قوة في محاربة التطرف والجماعات المسيئة للإسلام والمسلمين.وأضاف الفديد: نحن أمام نقلة نوعية في أداء قطاع البلديات، من اهتمام وعناية كبيرة من القيادة منذ مرحلة التأسيس وحتى هذا العهد الزاهر الميمون من أجل الاهتمام بالمواطن كونه المحور الأساسي لعملية التنمية، إذ سعى إلى تحقيق طموح القيادة والمواطنين بالتطور والتقدم والازدهار في جميع المناشط والمشاريع الحالية والمستقبلية لتواكب تطلعات القيادة بتحقيق رؤية المملكة 2030.وسمو ولي العهد يسير بخطة متوازنة نحو تحقيق رؤية 2030 التي دخلت عامها الخامس وتحقق بها الكثير من الإنجازات والمشاريع وسط الظروف التي تحيط بنا عالمياً، ومع ذلك تسير قيادتنا بخطوات تبشر بالخير وكذلك محاربة الفساد والقضاء عليه والدعم الاقتصادي في كافة النواحي، والتي بلا شك تسير في صالح المواطن وتحمل العديد من المشاريع الصحية والعلمية والثقافية والسياحية والصناعية وغيرها.