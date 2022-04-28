نحتفل في هذه الأيام بالذكرى الخامسة لبيعة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز يحفظه الله، وقد قطعت المملكة أشواطاً على طريق النجاح، ومزيداً من ترسيخ مكانتها بين الدول العظمى.إنها المملكة الحازمة في قراراتها، العازمة على أخذ زمام المبادرة والتغيير نحو الأفضل في كافة المجالات. كيف لا وقد اجتمعت لقيادتها حنكة الكبار وتجاربهم وحماسة الشباب وتطلعهم، فكانت رؤية المملكة ٢٠٣٠ وعرابها الطامح نحو أفق لا تحده السماء، بقيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.نعم، تُطل علينا الذكرى الخامسة ونحن وقيادتنا نتربع على عرش النجاح والمكاسب الكبرى التي باتت مضرب المثل، ومحط إعجاب الصديق والعدو على حد سواء.نحتفل بهذه الذكرى المجيدة ولاءً ومحبةً ومملكتنا في ازدهار وتتخذ أذكى القرارات، فعلى صعيد دور المرأة فقد تبوأت المرأة أعلى المناصب الإدارية وشاركت في بناء الوطن وغدت تعمل جنباً إلى جنب مع أخيها الرجل.أما على الجانب الخدمي، فإن الدعم اللامحدود للقطاع البلدي وللمشاريع وفق خطة التحول 2020 ورؤية 2030 يسير بخطى متسارعة، وعلى الجانب الصحي فيكفينا فخراً تجاوز جائحة كورونا واحتلال المملكة المركز الثاني عالميا.رئيس بلدية طلعة التمياط