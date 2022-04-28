قال أمين منطقة الحدود الشمالية المهندس شمام بن سعيدان الشمري، إن ذكرى البيعة الخامسة لسيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد تأتي في هذه الأيام المباركة، وهي المناسبة الغالية على بلادنا وعلى قلوب جميع أبناء الوطن، ونحن ننعم بالأمن والأمان والتقدم والازدهار بفضل الله عز وجل أولاً، ثم بفضل التلاحم والترابط بين الشعب السعودي الوفي وقيادته الحكيمة الرشيدة.وأضاف أن ذكرى البيعة الخامسة لسمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز تدعونا للفخر بقيادتنا الرشيدة والاعتزاز بوطننا الغالي، وتجسد مشاعر الوفاء، وصدق الانتماء لهذه الأرض المباركة، وإخلاص العمل من أجل تقدم ورفعة بلادنا بين الأمم، فالمملكة اليوم في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين تؤكد للعالم أجمع أنها لم ولن تتخلى عن دورها القيادي في توجيه المنطقة نحو الأمن والسلام والاستقرار.وتابع: إن الذكرى الخامسة للبيعة تجسد أسمى معاني الوفاء لقائد خطت البلاد بحزمه وعزمه نحو الرقي والتقدم، وتؤكد الولاء والمحبة من أبناء الشعب السعودي لقيادته، وبهذه المناسبة أرفع التهنئة لمقام سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -يحفظه الله- وأهنئ الوطن بقيادته الرشيدة التي حققت العديد من المنجزات لحاضر البلاد ومستقبلها.. دمت نبراسا للحق وضوءا للصدق والإيمان.. بوركت إنجازاتك العظيمة ودام عز الوطن تحت قيادتك الحكيمة.رئيس بلدية طريف: الذكرى تأكيدللولاء والانتماءأكد رئيس بلدية محافظة طريف عثمان الضبعان، أن الذكرى الخامسة لبيعة سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، تأكيد للولاء لولاة أمرنا، وقال: نحمد الله على ما تشهده مملكتنا الغالية من إنجازات على المستوى المحلى والدولي في شتى المجالات، وسيرها بخطى ثابتة نحو مستقبل أفضل، محققة أعلى المستويات في مستهدفات رؤية المملكة 2030 بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وتوجيهاته، وبمتابعة واهتمام من سمو ولي عهده الأمين.‏وأضاف: أنتهز هذه الفرصة لأرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولولي عهده، متمنياً تحقيق المزيد من الإنجازات محليا وعالميا.