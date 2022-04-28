رفع رئيس بلدية قرية ابن شريم المهندس حمود بن هليل الحجيفي، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، والشعب السعودي بذكرى البيعة الخامسة لولي العهد، مؤكدا البيعة والولاء والاعتزاز بالوطن ومقدراته.وقال الحجيفي في الذكرى الخامسة لبيعة ولي العهد: «تأتي الذكرى الغالية ونحن نعيش في تسابق مع الإنجازات، والانتقال بالمملكة إلى آفاق أوسع وأشمل من خلال تعزيز موقع المملكة على مختلف الأصعدة، في ظل نظرته المستقبلية العالية ورؤية 2030 الواعدة».وأضاف: «خلال الأعوام الخمسة توالت نجاحات الدولة السعودية على جميع الصعد الداخلية والخارجية، وحققت إنجازات كبيرة، ففي السياسة الخارجية عمل ولي العهد على العديد من الملفات التي هدفت لإجلاء صورة المملكة عالمياً، وتعزيز مكانتها بين الدول العظمى، وقيادة العالم الإسلامي والعربي لتحقيق التعايش مع الجميع، ونقل صورة الإسلام الوسطي المعتدل وتسمية الأمور بمسمياتها في الواقع السياسي».وأردف الحجيفي أن الشعب السعودي -كما يصفهم ولي العهد «بالشعب السعودي العظيم»- لديهم ثقة بالأمير محمد بن سلمان ويحبونه ويقدرونه ويساندونه ويتمنون له الخير والرفعة والسداد.