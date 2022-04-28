استعرض ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، مع رئيس المجلس العسكري الانتقالي في جمهورية تشاد محمد إدريس ديبي، أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين.وشهد اللقاء الذي جمع ولي العهد والرئيس ديبي، في جدة أمس، مباحثات آفاق التعاون في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.حضر اللقاء من الجانب السعودي، عدد من الأمراء والوزراء وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية تشاد، فيما حضره من جانب تشاد عدد من الوزراء وسفير تشاد لدى المملكة.