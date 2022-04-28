بهدف دعم العمل الإنساني في لبنان، وفي إطار الشراكة السعودية الفرنسية، وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في العاصمة اللبنانية بيروت، أمس، مذكرة تفاهم مع وزارة الخارجية الفرنسية، والوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، وتشمل مذكرة التفاهم في المرحلة الأولى، تقديم الدعم الإنساني والإغاثي العاجل للبنان في مجالات الغذاء والتغذية والصحة، إذ ستقدم المملكة إسهاماً بقيمة 36 مليون يورو، فيما سيلتزم الجانب الفرنسي بتقديم إسهام مماثل في إطار الشراكة بين الجانبين، ليكون الإجمالي 72 مليون يورو مقدمة من الدولتين.يأتي ذلك امتداداً لحرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بالوقوف مع الشعب اللبناني الشقيق، والإسهام في تحقيق استقراره وتنميته، ومساعدة المحتاجين، لتخطي هذه الأزمة التي يمر بها لبنان.