استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في قصر السلام بجدة، بحضور ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، اليوم، رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالجمهورية اليمنية رشاد العليمي، ونواب رئيس المجلس.

وفي بداية اللقاء، هنأ رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني، خادم الحرمين الشريفين بشهر رمضان المبارك، منوهين بدعم المملكة الدائم لكل الجهود الرامية لتحقيق السلام لليمن والمنطقة، وبما يعود على الشعب اليمني الشقيق بالخير والأمان.

وقد بادلهم خادم الحرمين الشريفين خلال اللقاء، التهنئة بالشهر الفضيل، مؤكدًا - حفظه الله - حرص المملكة ودعمها لمجلس القيادة الرئاسي اليمني، متمنيًا لهم التوفيق؛ بما يحقق لليمن وللشعب اليمني الشقيق الأمن والاستقرار.

حضر الاستقبال، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ونائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، و وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان ( الوزير المرافق)، ورئيس الاستخبارات العامة خالد الحميدان، و مساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم بن عبدالعزيز السالم، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد آل جابر.

كما حضره من الجانب اليمني، وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني الدكتور أحمد بن مبارك.