ذهب جماعة من أهل العلم إلى جواز زيادة لفظ «سيدنا» في الصلاة الإبراهيمية، منهم: العز بن عبد السلام، والقرافي، والرملي، والجلال المحلي، وقليوبي، والشرقاوي، والحصفكي، وابن عابدين، والنفراوي، وغيرهم.واختلف الفقهاء في ذلك على قولين، واعتمدت دار الإفتاء الأردنية استحباب هذه الزيادة وإن لم ترد في صيغة الصلاة التي علّمها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. وعللت دار الإفتاء زيادة لفظ «السيادة» بالامتثال لما أُمرنا به من الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، وامتثال الأدب أفضل من الاقتصار على الوارد في الصيغة التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، واستعادت رجوع أبي بكر الصديق رضي الله عنه عن موقف الإمامة أن تأخر النبي صلى الله عليه وسلم عن الإمامة بسبب الانشغال في الإصلاح بين المتخاصمين، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إليه أن يبقى مكانه، ولكنه رضي الله عنه قال: (مَا كَانَ لِابْنِ أَبِي قُحَافَةَ أَنْ يُصَلِّيَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم) متفق عليه. وكذلك استدل العلماء على هذه القاعدة: «سلوك الأدب أفضل من الامتثال» برفض علي بن أبي طالب رضي الله عنه محو كلمة «رسول الله» من كتاب صلح الحديبية.وثبت في الأحاديث الصحيحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (أنا سيد ولد آدم) رواه مسلم، فسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو سيد الناس كلهم من عهد آدم إلى يوم القيامة، بل هو سيد الإنس والجن والملائكة أيضاً، وقد عاب الله تعالى على الذين ينادون النبي صلى الله عليه وسلم باسمه المجرد، فقال: (لَا تَجْعَلُوا دُعَاء الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاء بَعْضِكُم بَعْضاً) النور/‏63، وقال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ) الحجرات/‏2.ولذلك فليس من قبيل الأدب ذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم مجرداً عن الصلاة والسلام عليه، أو من غير ألفاظ التبجيل والتعظيم.فقال بعض العلماء: وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم الصحابة لفظ «سيدنا» في الصلاة الإبراهيمية، فزيادتها حرصاً على كمال التأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، والتغيير اليسير في أذكار الصلاة لا يضر في صحة الصلاة.والخلاصة أن من زاد لفظ السيادة في التشهد في الصلاة من باب التأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم لا حرج عليه، ومن تركها التزاماً بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام لا حرج عليه أيضاً، فالأول يعظم النبي صلى الله عليه وسلم بذكر سيادته، والثاني يعظمه بترك الزيادة على ما روي عنه، والكل على خير، والمهم أن لا يسيء بعضنا الظن ببعض، ونحن متفقون على وجوب محبة وتعظيم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وقد أمرنا الله تعالى بأن يكون صفناً متراصاً، خاصة في مثل الظروف التي نعيشها.