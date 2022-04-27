أنهت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في وكالة الرئاسة العامة للخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية غسيل المسجد الحرام وساحاته خلال (40) دقيقة بعد صلاة المغرب ليلة (27) من شهر رمضان المبارك.

وأكد وكيل الرئيس العام للخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية محمد الجابري أن أعمال تطهير المسجد الحرام تتضمن غسيل صحن المطاف والساحات الخارجية، باستخدام معدات غسيل مخصصة لعملية التنظيف في الساحات ومعدات مخصصة للمسجد من الداخل، وإخراج 300 طن من المخلفات إلى خارج المسجد الحرام بواسطة السيارات الكهربائية مخصصة، مشيرًا إلى أن أرضيات ساحات المسجد الحرام يتم تطهيرها باستخدام مواد خاصة وتقوم العمالة برش معطرات بروائح زكية جلبت خصيصا للمسجد الحرام.