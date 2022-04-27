مددت لجنة إسكان الحجاج بالعاصمة المقدسة استقبال طلبات ملاك المباني المعدة لإسكان الحجاج لموسم حج هذا العام ١٤٤٣هـ إلى يوم الـ29من شهر شوال القادم.ويأتي هذا التمديد في إطار حرص اللجنة على تمكين ملاك المباني والدور السكنية في كافة أحياء العاصمة المقدسة لاستكمال إصدار التراخيص اللازمة لهذه المباني قبل وقت كاف من قدوم الحجاج.