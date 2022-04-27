أكد مدير عام البيئة والمياه والزراعة في عسير المهندس عبدالله حسن الويمني أن إغلاق بوابات تصريف مياه سد الملك فهد في بيشة أمس الأول هو إغلاق مؤقت من أجل صيانة الممرات المنجرفة للقناة عبر الوادي، والتي تسببت في انقطاع الطريق لبعض المنازل والمزارع، كما تعذر نزول المعدات للإصلاح والصيانة في حال جريان مياه السيول، خصوصاً أن التربة متشبعة بالمياه لجريان مياه السد بها منذ أكثر من خمسة أشهر. ولحماية الأرواح والممتلكات رأى فريق العمل إيقاف تدفق مياه السد بالوادي مع جريان السيول حتى يتم إعادة تسليك القناة وترميم تلك الممرات.

وأشار المهندس الويمني إلى أنه سيتم استكمال تصريف 20 مليون متر مكعب هي الكمية المتبقية من الكمية المقرر تصريفها لرفع منسوب مياه الآبار بالوادي ومقدارها 50 مليون متر مكعب.

وأضاف أن التنسيق قائم خلال الحالة المطرية مع جميع الجهات ذات العلاقة بالوادي ومنها الدفاع المدني، ونهيب بالجميع أخذ الحيطة والحذر بالابتعاد عن مواقع الخطر أثناء هطول الأمطار والابتعاد عن مجاري السيول والأودية واتباع إرشادات السلامة.