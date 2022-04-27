تستعد جمعية البر بجدة لاستقبال زكاة الفطر إلكترونياً في مقرها الرئيس بحي الزهراء ومكاتبها الفرعية المنتشرة في عدد من الأحياء، إضافة الى مركز هشام عطار للغسيل الكلوي التابع للجمعية، كما يتم استقبال الزكاة عبر أجهزة الخدمة الذاتية المنتشرة في أسواق الرد سي مول والصيرفي مول وعزيز مول ومطار الملك عبدالعزيز الدولي. إضافة الى استقبال الزكاة من خلال منصة البر الإلكترونية، وتطبيق الجمعية في الهواتف الذكية.



من جهة أخرى نسقت الجمعية مع المنصة الوطنية (تبرُّع) لاستقبال كميات من زكاة الفطر التي سيتم إحالتها الى مستودع البر الرئيسي في قويزة التابع للجمعية تمهيداً لتوزيعها على مستحقيها من الأسر المحتاجة انطلاقاً من المستودع ومن مراكز تنفيذية عدة بمشروع الأمير فواز وحي الصفا وحي السليمانية.

ومن المقرر أن يشارك عدد من الفرق التطوعية (100 متطوع) في توزيع تلك الزكوات انطلاقاً من تلك المراكز التنفيذية.

يذكر أن الجمعية تستهدف هذا العام تحقيق 2.4 مليون ريال من مشروع زكاة الفطر، إذ يتم شراء كميات الأرز من خلال متعهد وتوزيعها على المستحقين من الأسر المحتاجة والأيتام ومرضى الفشل الكلوي المسجلين بالجمعية.

ويأتي مشروع زكاة الفطر ضمن حزمة المشاريع الموسمية التي تطرحها الجمعية كل عام في رمضان وعيد الفطر، وهي: «إفطار صائم، لحمة رمضان، عمرة رمضان، زكاة الفطر، كسوة العيد، عيدية يتيم».