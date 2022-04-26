حذرت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من دعوات الاستثمارات الوهمية التي تزعم صلتها بها أو بشركة حصانة الاستثمارية ذراع المؤسسة الاستثماري.

كما أكدت المؤسسة بأنها وشركة حصانة لا تقدمان أي خدمات استثمارية للأفراد، ولم يصدر عن أي منهما دعوات أو رسائل تدعو للاستثمار أو المساهمة في مشاريع وفرص استثمارية بأي شكل من الأشكال.

ونوهت التأمينات الاجتماعية بضرورة أخذ الحيطة والحذر وعدم التعامل مع من يزعم بأنهم ممثلون للمؤسسة أو الشركة حصانة الاستثمارية ويدعون لفرص استثمار وهمية عن طريق الاتصالات الهاتفية أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي أو المواقع الإلكترونية.

واختتمت المؤسسة بالتأكيد على ضرورة قيام من تم استهدافهم بدعوات الاستثمار الوهمية بإبلاغ الجهات المختصة بأسرع وقت ممكن.