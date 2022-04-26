نقشت الأيام اسم الحكم القدير محمد فودة في ذاكرة أجيال سعودية وعربية. «أبو فهد» اسم كبير وشخصية محترمة من أسرة مدنية عريقة، وله جماهيرية بحكم أدبه الجم وثقافته النوعية، وباعه في تحكيم كرة القدم حكما ومقيّما للحكام ومحللا للحالات التحكيمية، وقبل ذلك لاعبا ومعلما في ميدان التربية والتعليم. كان طيلة فترة عمله المعلم المثالي. من خلال هذا الحوار نتعرف على جوانب من شخصية الفودة:دين ودنيا• هل يصوم التحكيم والفار في رمضان؟•• في الآسيوية اختفى في رمضان.• هل تتصفد شياطين الكرة في رمضان؟•• الشيطان ليس في الكرة، ولكن في النفس البشرية.• متى بدأت الصيام؟•• تقريبا في الصف الخامس.• ما الذكريات الأثيرة من رمضان؟•• الذكريات قد تكون محزنة وفاة الوالد في 5 رمضان 1422.• هل تعد برنامجاً رمضانياً للشهر الكريم؟•• نهائياً لا أعمل برنامجاً، ولكن الأيام عادية دين ودنيا.أحيانا أدخل المطبخ• أين تفضّل قضاء شهر الصيام؟•• في المدينة المنورة رمضان غير.• كم رمضان صمته خارج الوطن؟•• مرة في مصر أقل من يومين وفي تونس مثلها لعدم وجود حجز طيران.• هل تدخل المطبخ، وما الذي تجيده من طبخات؟•• أحيانا ولكن أم فهد ترفض.. أجيد الكبسة والمكرونة.• من تدعو لمائدة الإفطار؟•• أولادي وأرحامي ومن يأتي الله يحييه.• ما الوجبات المفضلة؟•• الشوربة والسمبوسة شيء أساسي.أكشن مع وليد • كيف تقضي يوم الصيام؟•• يوم عادي جدا.• من تفتقد في رمضان؟•• أفتقد أمي وأبي، وأختي أم أحمد، وأرحامي سعود الأحمدي، وغالي الصبحي، رحمهم الله.• ما برنامجك التلفزيوني المفضّل؟•• برنامج قلبي اطمأن، ورياضيا أكشن مع وليد.• كم ساعة تقرأ، وما أبرز الكتب المفضّلة؟•• القرآن الكريم، وأحيانا قانون كرة القدم.• عادة رمضانية تتمنى عودتها؟•• عودة الألفة بين الجيران بتبادل الأطعمة قبل الإفطار.أتابع اليوتيوب• دعاء رمضاني لا تمل من تكراره؟•• اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني.• كاتب تحب تقرأ له؟•• لا يوجد.• قارئ تؤثر سماع تلاوته؟•• الشيخ ماهر المعقيلي.• هل تصوم عن مواقع التواصل الاجتماعي في رمضان؟•• صوما جزئيا وليس كليا.• تطبيق في هاتفك تعيش فيه وقتاً أكثر من جيرانه على شاشة الهاتف؟•• اليوتيوب.• عادة رمضانية تود الإقلاع عنها؟•• لا توجد.• خلق رمضاني تود لو أنه يستمر طيلة الـ ١١ شهراً الباقية؟•• الطيبة وفعل الخير، وأتمنى أن تستمر بعد رمضان.• ما الطبق الرمضاني الذي أعدته والدتك وتود أن تذوقه بالطعم ذاته؟•• أي طبق تعمله أمي كان له نكهة خاصة، الله يرحمها.• ماذا تردد عادة بينك وبين نفسك (بيت شعر، أغنية، مثل)؟•• رمضان كريم.