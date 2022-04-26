قاد توجيه الهيئة العامة للطيران المدني في الساعات الأولى من فجر اليوم (الثلاثاء)، في مراجعة هيكل تسعير النقل الجوي وزيادة السعة المقعدية وعدد الرحلات، بهدف ضمان توفير أسعار مناسبة للمسافرين وتعزيز التنافسية في قطاع النقل الجوي، والتأكيد على أن مبدأ حقوق المسافرين وحمايتهم أولوية قصوى تلتزم بها الهيئة بعدما سجلت تذاكر الطيران الجوي الداخلي للمملكة ارتفاعا عاليا في الأسعار تعادل أسعار التذاكر الدولية، خفضت شركات الطيران الداخلية أسعار تذاكرها بصورة وصلت نحو ٤٥٪ من أسعارها السابقة.

وبحسب مدير عام التواصل والشؤون الإعلامية في الخطوط السعودية المهندس عبدالله الشهراني لـ"عكاظ": أن هناك خطة تشغيلية لفترة العيد وموسم جدة الذي بدأ العمل بها من اليوم ٢٥ رمضان وسجلت الخطة زيادة في عدد الرحلات وزيادة أيضا في السعة المقعدية من خلال استخدام طائرات عريضة البدن على القطاعين الداخلي بشكل خاص والدولي أيضا لمواكبة الطلب المتزايد على السفر خلال الإجازة، وزيادة رحلات داخلية وبالتالي خيارات أكثر بالنسبة للوجهات والأسعار، كما أن هناك خطة تشغيلة لموسم جدة بأسعار خاصة ومناسبة للجميع لتحقيق أعلى المعدلات التشغيلية ومواكبة الطلب المتوقع للموسم سواء من مناطق المملكة أو من خارجها.

وأضاف الشهراني أن «السعودية» تُشغّل كامل أسطول طائراتها وتسعى جاهدة لتقديم الخدمة التي يتطلع لها المواطنون ضمن مسؤولياتها الوطنية بصفتها الناقل الوطني للمملكة، إلى جانب رحلاتها الدولية التي تشهد توسعا ونموا متواصلاً سواء بالتشغيل لوجهات دولية جديدة أو بزيادة الرحلات والسعة المقعدية للوجهات التي تشهد نموا في عملياتها التشغيلية وهو الأمر الذي يتطلب الجاهزية الميدانية وتعزيز التعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية والأخرى المساندة في المطارات لضمان انسيابية وسهولة الحركة بما ينعكس إيجاباً على انضباط مواعيد الرحلات ومستوى الخدمات المقدمة للضيوف الكرام.

وكانت أسعار الخطوط السعودية الجديدة وعلى الرحلات الداخلية انخفضت بشكل كبير قبل مغرب اليوم الثلاثاء.

وفي مقارنة رحلة الرياض جدة: كانت الضيافة المميزة: 1316 تنخفض إلى 833، أيضاً الحجز المبكر يبداً من 270 ريالا فقط بدلاً من 830 ريالا.