بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للرئيس الدكتور جوليوس مادا بيو، رئيس جمهورية سيراليون، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية سيراليون الشقيق، اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للرئيس الدكتور جوليوس مادا بيو، رئيس جمهورية سيراليون، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وعبر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية سيراليون الشقيق، المزيد من التقدم والازدهار.