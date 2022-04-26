شارك القنصل العام البريطاني بجدة سيف الدين أشر، في حياكة كسوة الكعبة المشرفة، خلال زيارته لمجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة.

وفي بداية الزيارة، رحب المدير العام لإدارة العلاقات العامة والإعلام أحمد السويهري، بالقنصل البريطاني والوفد المرافق له، ثم اطلعهم على العرض المرئي بكسوة الكعبة المشرفة، ومراحل صناعتها بالمملكة ومراحل استبدالها.

كما تم تعريفهم على آلية تطريز القطع المذهبة التي تزين الكسوة والتي تتطلب قدرا كبيرا من الحرفة والإتقان والجودة، حيث أشادوا بما رأوه من إتقان وتفان في صناعة الكسوة والاهتمام بأدق تفاصيلها وتهيئة المواد الأولية لها.