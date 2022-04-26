هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون، بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة.وأعرب الملك سلمان بن عبدالعزيز، في برقية بعثها، عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح لماكرون، ولشعب الجمهورية الفرنسية الصديق المزيد من التقدم والازدهار.وأشاد خادم الحرمين الشريفين بتميز العلاقات التي تربط البلدين والشعبين الصديقين، والتي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.