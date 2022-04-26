نوه أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان، باهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، بدعم المبادرات التي تعزز التحول الرقمي في مجال العمل الخيري، وما يشهده القطاع الخيري من تطور وتنظيم ضمن توجهات رؤية المملكة 2030 في ظل الدعم السخي الذي تقدمه القيادة الرشيدة لجميع القطاعات.جاء ذلك خلال تدشينه بمكتبه أمس، مشروع زكاة الفطر الموحد بالمنطقة، الذي تشرف عليه المنصة الوطنية للتبرعات «تبرع» واستمع أمير تبوك من أعضاء فريق الحملة يتقدمهم مدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة منيف بن هابس الحربي، إلى شرح عن المشروع، وشاهد فيلما تعريفيا عن «زكاة الفطر الموحد» الذي تناول جوانب الأمان والجودة ونموذج التكامل التي يقدمها البرنامج بالتعاون مع الجهات الحكومية والخيرية والقطاع الخاص، في سبيل تحقيق التيسير وخدمة شعيرة زكاة الفطر ومستفيديها.من جهة ثانية، وجه أمير منطقة تبوك الإدارات المعنية في الإمارة، والمحافظات، والمراكز التابعة لها، باستمرار العمل طيلة أيام إجازة عيد الفطر المبارك؛ لتسيير شؤون المواطنين والمقيمين وإنجاز أعمالهم، وأكد على أهمية تكثيف الجهات الحكومية والخدمية بالمنطقة جهودها لتوفير الخدمات لقاصدي الأماكن السياحية بالمنطقة.