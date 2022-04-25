دشّن نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس هيثم العوهلي، أمس (الأحد)، «المركز الوطني لتقنيات شبكات المستقبل»، والذي يعد نتاجاً لشراكة إستراتيجية تجمع كلا من جامعة الملك سعود ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وذلك بحضور رئيس جامعة الملك سعود الأستاذ الدكتور بدران العمر، والرئيس التنفيذي لشركة هواوي تك إنفستمنت العربية السعودية إيريك يانغ.

ويأتي تدشين المركز بالتعاون مع شركة هواوي تك إنفستمنت العربية السعودية المحدودة، تفعيلاً للاتفاقية السابقة التي تجمعها مع الوزارة للتعاون في مجالات تطوير تطبيقات الجيل الخامس 5G، وتحديد أطر تنمية المواهب المحلية، وتعزيز موقع المملكة كدولة رائدة وأكثر ابتكاراً على مستوى المنطقة، والتعاون بينهما لخدمة المصالح والأهداف المشتركة.

من جهته، أكد الرئيس التنفيذي لشركة هواوي تك إنفستمنت العربية السعودية إيريك يانغ أن المركز الوطني لتقنيات شبكات المستقبل يعتبر مصدر فخر بالنسبة لنا وهو أول مشروع نطلقه كجزء من الاتفاقية التي سبق وأبرمناها مع الوزارة. وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع رؤية السعودية 2030 والجهود المتواصلة التي تبذلها المملكة لدفع عجلة التحول الرقمي وتطوير القدرات والمهارات الرقمية ونشر ثقافة الابتكار الرقمي. كما يعكس هذا التعاون التزام «هواوي» في مساعيها لتبني أحدث تقنيات الجيل الخامس والمساهمة في تعزيز تقدم المملكة نحو الصدارة على المستوى العالمي في هذا المجال».

وسيعمل المركز على تعزيز الوعي بتقنيات الجيل الخامس وتمكينها وتطوير تطبيقاتها، وتنمية المواهب الوطنية في هذا المجال، إلى جانب التعاون في مجال الأمن السيبراني للجيل الخامس، وتنمية الثقة الرقمية، وتعزيز البنية التحتية الرقمية، وتطوير التقنيات الناشئة، وتطوير المدن الذكية، وتطوير القدرات والمهارات الرقمية والابتكار الرقمي.

يُذكر أن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، عقدت خلال السنوات الأخيرة شراكات مع العديد من الجهات والقطاعات ذات الصلة، بالشكل الذي يضمن تسريع الابتكار في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وتعزيز الأبحاث التقنية والتعليم الرقمي، ورعاية منظومتي الابتكار وريادة الأعمال الرقميين سعياً لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى بناء مجتمع رقمي، وحكومة رقمية، واقتصاد رقمي مزدهر.