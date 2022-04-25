كشف الوكيل المساعد للمشاريع والدراسات الهندسية المهندس عبدالله دخيل الله المحمادي بدء تنفيذ مشروع حضانة أطفال بالمسجد النبوي الشريف بعد عيد الفطر مباشرة، وتحديداً يوم السبت بتاريخ ٦/ ١٠/ 1443هـ، والذي يستغرق تنفيذه من 4 – 6 أشهر، وسيتم تنفيذه في الجهة الشمالية الشرقية من ساحات المسجد النبوي بمساحة ٢٦٣ مترا مربعا، وتضم صالة ألعاب وغرف نوم.

وأشار الدخيل عبر «الإخبارية» إلى أنه تم تأجيل بدء المشروع حالياً بسبب الكثافة البشرية وحرصاً على راحة الزوار، موضحاً أنه سيتم تدشين مركز الخدمة الشاملة في ساحات المسجد النبوي الشريف بالتزامن مع إنشاء مشروع الحضانة، ليجمع المركز جميع الخدمات المقدمة في الوكالة العامة لشؤون المسجد النبوي تحت سقف واحد.

وفي هذا الصدد، عبرت المواطنة رغدة سليهم عن سرورها بنبأ تدشين حضانة للأطفال في المسجد النبوي الشريف، الأمر الذي يعالج إزعاج الأطفال للمصلين ويمكنهم من التركيز والخشوع. ومن جانبها، قالت السيدة وفاء يماني: «معظم الأمهات لا يتمكن من الذهاب للصلاة في المسجد النبوي رغم شوقهن الكبير، وذلك لرعاية أطفالهن، وأنا أؤيد وجود حضانة ولو بمبلغ رمزي»، فيما أكد الإعلامي وائل رفيق أن مشروع الحضانة الذي تنوي الرئاسة إطلاقه سيكون مشروعاً واعداً، وسينهي بعض الإشكالات التي قد نشاهدها في ساحات المسجد النبوي الشريف.

وكانت «عكاظ» قد نشرت في عددها الصادر يوم الأربعاء 13 أبريل 2022 تقريراً بعنوان «مقترح للرئاسة بتخصيص مواقع لانتظار ولهو الأطفال.. صغار يقلقون خشوع المصلين في ساحات الحرم النبوي».