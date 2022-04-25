وجّه أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز بإنشاء مؤسسة وقفية تُعنى بإفطار الصائمين بالمنطقة بهدف تنظيم العمل المرتبط في هذا الشأن خلال شهر رمضان المبارك، من أجل تحقيق النموذج الأمثل في تقديم الخدمة للصائمين، وكذلك رفع مستوى التنظيم وتحقيق المقاصد الشرعية وتعزيز المشاركة المجتمعية.

جاء ذلك خلال تدشين الأمير فيصل بن سلمان البرنامج الوطني لمشروع زكاة الفطر الموحد بالمنطقة عبر المنصة الوطنية للتبرعات (تبرع)، التي تسهّل على الأفراد إخراج الزكاة بطريقة موثوقة، بما يضمن سرعة ومرونة إيصال الزكاة لمستحقيها من خلال خيارات السداد السريعة الآمنة.

وخلال التدشين، قدّم مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة المهندس عبدالله الصاعدي شرحاً عن آلية العمل الإلكترونية في إخراج زكاة الفطر في وقتها المحدد وتحديد المستفيدين وهدف إيصال الزكاة لمستحقيها، مؤكداً أن مشروع زكاة الفطر الموحد يأتي امتداداً للرعاية الكريمة من القيادة الحكيمة لكل جوانب العمل الخيري والإنساني في المملكة وخاصة في شهر رمضان المبارك.

وتمثل منصة «تبرع» أحد سُبل تحقيق التيسير وخدمةً لشعيرة زكاة الفطر ومستفيديها، وتقديم المزيد من خيارات البر والعمل الإنساني التي توفرها المنصة، بما يعزز مبدأ التكافل في المجتمع، وتنمية الموارد المالية وقدرات الجهات غير الربحية.

يُذكر أن المنصة الوطنية للتبرعات الحل الأسهل والأمثل لإيصال المتبرع إلى المحتاج في شتى مناطق ومدن المملكة من خلال عملية تبرع آمنة وشفافة تحت مظلة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.