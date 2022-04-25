كشف مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية الأمير بندر بن عبدالله بن مشاري، أن الربع الثالث من العام الحالي سيشهد إطلاق خدمة تجديد الجواز الإلكتروني دون الحضور للجوازات، فيما سيتم خلال شهر تحويل خدمة تجديد الهوية الوطنية من مرحلة الاختبار إلى التطبيق الشامل، بحيث يتم تجديد الهوية دون الحاجة إلى مراجعة إدارة الأحوال المدنية.وأوضح أن التحدّي الموجود حالياً هو الصورة، التي تم تطويرها بحيث ترسل صورتك وأنت في منزلك، واستطرد بقوله: «أتوقع أننا ما نحتاج نطبع إلا بطاقة الهوية الوطنية والجواز».وأعلن مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، أن عملاء «أبشر» وصل عددهم 25 مليوناً، بعد أن كان في 2017، 8 ملايين.وأكد أن الخدمات الأساسية ستظل مجانية، لكن إذا كانت هناك خدمات إضافية يمكن أن يتم تطبيق رسوم حينها، مثل استعراض بعض الخدمات التي يمكن الاستفادة منها في المجال التجاري، وشركات أخرى، حيث يمكن لـ«أبشر» ربط خدمات أخرى لقطاع خاص، لكن فيما يتعلق بالخدمات الأساسية ستظل مجانية.يذكر أن الأحوال المدنية، أطلقت مرحلة الاختبار للتطبيق الشامل لخدمة تجديد الهوية الوطنية عبر منصة «أبشر»، على أعداد محدودة، حيث تم إطلاقه بشكل رسمي خلال شهر بعد أن تجاوز الفترة التجريبية. ويضم التطبيق الشامل تطوير خدمة إرسال صورة الهوية الوطنية من المنزل دون إلزام الحضور، وفقاً لرغبة المواطن ومطابقة الشروط، التي أقرتها الأحوال المدنية. وكان 1982م، قد شهد التحول من «دفتر الأحوال المدنية» إلى العمل برقم الهوية الوطنية الساري حتى الآن.