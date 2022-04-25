تجاوزت الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، المستهدف الذي وضعته في 2020م في خفض الوفيات، حيث تجاوزت الرقم المستهدف لعام 2021م والذي كان يقدر بـ15 حالة، وكانت الإستراتيجية قد أعلنت عن مشروع لخفض الوفيات في 2030م إلى أقل من 8 حالات لكل 100 ألف شخص والوصول بالمملكة للمركز السادس عالمياً في جودة الطرق، وذلك من خلال عدد من المشروعات والمبادرات لتحقيق هذه المستهدفات الطموحة، بما يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030. ولهذا أطلقت مشروعها الذي سجل في الأعوام الماضية انخفاضاً ملحوظاً في إجمالي الوفيات على الطرق، ففي 2016م قدرت الوفيات بـ28.8 حالة، وفي 2017م انخفضت إلى 23.4 حالة، ونفس الحال في 2018 م إلى 17.6 حالة، وفي 2019م وصلت إلى 16.8، فيما سجلت 13.2 حالة في 2020م. وتواصل الإستراتيجية، جهودها بعزم في هذا الاتجاه لتعزيز جودة الحياة للمواطن والمقيم، فإلى جانب العمل على رفع مستوى السلامة على الطرق، تتضمن توفير خيارات تنقل آمنة، ذات مستوى عالٍ من الجودة والسلامة.يذكر أن الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية تهدف لرفع مستوى السلامة والجودة، والوصول للمركز السادس عالمياً في جودة الطرق، كما تهدف الإستراتيجية لإنشاء مركز وطني مختص بسلامة النقل لتحقيق مستهدفات السلامة.