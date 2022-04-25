أكد مؤيد الملا، الابن الأكبر للعائلة التي لقي 4 أفراد منها مصرعهم على يد قريب لهم من الدرجة الأولى، مساء (الخميس) الماضي لـ«عكاظ» أن موعد تسليم جثامين ذويه لم يحدد بعد من قبل الجهات المختصة، إذ يتطلب الانتهاء أولاً من إجراءات الطب الشرعي والتشريح، وأشار إلى أن الدفن سيكون في مقبرة صفوى، وستضم الجثامين في قبر جماعي واحد.وتعود تفاصيل الجريمة، لإعلان شرطة المنطقة الشرقية، إلقاء القبض على مواطن سكب مادة البنزين، وأضرم النار داخل منزله، في محافظة القطيف، نتج عن ذلك وفاة 4 أشخاص من أسرته. وتبيّن من إجراءات الاستدلال أن الجاني كان تحت تأثير تعاطي مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة. وكانت «عكاظ» نشرت أمس (الأحد) قصة ضحايا الحريق تحت عنوان (بأي ذنب عذبوا)