شهدت مدينة مكة المكرمة الليلة هطول زخات من الأمطار تراوحت بين المتوسطة والخفيفة، وعمت الأمطار أنحاء متفرقة من مكة بما في ذلك أرجاء الحرم المكي الشريف، إذ هطلت عليه زخات خفيفة من المطر.

وكانت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة حذرت منذ وقت مبكر من هذه الموجة المطرية التي ستمتد من العاصمة المقدسة وحتى محافظات خليص والجموم والكامل، داعية الجميع إلى اتخاذ التدابير اللازمة والاحتياطات واتباع إرشادات السلامة، مؤكدة أنه تم نشر دوريات السلامة لمتابعة الحالة المطرية وتوجيه الفرق الميدانية للتمركز في الشوارع والمناطق المختلفة تحسبا لأي طارئ لا سمح الله.

من جهتها، كثفت أمانة العاصمة المقدسة جهودها الميدانية المصاحبة لهذه الحالة المطرية، حيث نشرت فرقها الميدانية المختصة لنزح مياه الأمطار وأزالت العوالق والأتربة التي قد تحول دون عمل قنوات تصريف السيول على وجهها الأكمل.