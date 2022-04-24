زار أمير المنطقة الشرقية الرئيس الفخري للجنة أصدقاء المرضى الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز اليوم (الأحد) المرضى المنومين في مستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر، إذ اطمأن على صحتهم، سائلاً الله أن يمن عليهم بالشفاء العاجل، وقدم لهم الهدايا بهذه المناسبة، ثم تجول في عدد من أقسام المستشفى بحضور رئيس جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل الدكتور عبدالله الربيش، ورئيس لجنة أصدقاء المرضى الدكتور إبراهيم العريفي، وأعضاء اللجنة.

وثمن رئيس الجامعة المشرف العام على المستشفى الجامعي بالخبر الدكتور عبد الله بن محمد الربيش زيارة الأمير سعود بن نايف للمرضى المنومين في المستشفى الجامعي بالخبر والاطمئنان على صحتهم وقال: «ليس بمستغرب على سموه الكريم هذه اللفتة الإنسانية الكريمة، التي جاءت لتؤكد حرص سموه على سلامة وصحة المنومين لما لها من أثر كبير في نفوس المرضى والدعم النفسي لهم من خلال زيارته».

كما قدم الدكتور الربيش شكره وبالغ امتنانه لأمير المنطقة الشرقية على حضوره وتفقده المشاريع التطويرية التي شهدها المستشفى الجامعي من أقسام مثل (المختبرات الطبية، ووحدة الأشعة التداخلية، ووحدة عمليات جراحة الكلى وتفتيت الحصوات)، مما يدل على حرصه على أهمية رفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ودعمًا وارتقاءً لمنظومة الخدمات الصحية في المنطقة الشرقية.

وشكر الربيش رئيس وأعضاء لجنة أصدقاء المرضى على حرصهم وحضورهم ودعمهم وهذا ليس بمستغرب عليهم فهم نهر معطاء لا ينقطع ورافد من روافد التنمية، داعيًا العلي القدير أن يجعله في ميزان حسناتهم.

من جهته، أكد مدير عام الشؤون الصحية بالشرقية رئيس اللجنة الدكتور إبراهيم العريفي أن إسهامات رجال الأعمال أصحاب الأيادي البيضاء مستمرة في تقديم الدعم المادي لتأمين الأجهزة الطبية التي يحتاجها القطاع الصحي بالمنطقة وكذلك توفير احتياجات المرضى وخدمتهم وتقديم الدعم لهم وتأمين احتياجاتهم من المستلزمات الطبية، حيث قدم رجال الأعمال خلال الزيارات الرمضانية لمستشفيات المنطقة الرئيسية، وعددها 7 مستشفيات، دعما ماديا للجنة تجاوز 4.5 مليون ريال لتوفير التجهيزات والمستلزمات الطبية.

وأكد رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية بدر بن سليمان الرزيزاء أن اللجنة تفخر بكونها أول لجنة أصدقاء للمرضى يتم تأسيسها بالمملكة بقوة الأيادي البيضاء الداعمة من أبناء المنطقة بعد فضل الله تعالى تستمر بسعيها لتحقيق أهداف جليلة تتلخص في مشاركة هموم المرضى من أبناء وأهالي المنطقة الشرقية والمُساهمة في إنهاء معاناتهم والتخفيف من آلامهم والمُساعدة في علاجهم حتى يعودوا أصحاء من جديد يشاركون في بناء مجتمعهم والنهوض به. وقد استمرت بخطى ثابتة تسير نحو التميز لأكثر من 40 عاما استطاعت -ولله الحمد-ككيان مؤسسي راسخ أن تكون وعاءً مُحفزًا لقطاع الأعمال بالتبرع وتقديم أعمال الخير، وأن تمثل تجسيدا واقعيا لفكرة الشراكة الاجتماعية بين القطاعين العام والخاص. هذه الشراكة التي أصبحت الآن على قائمة أولويات رؤية المملكة 2030.