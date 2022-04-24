أصدرت وزارة الحج والعمرة عقوبات بحق 10 شركات عمرة بمبلغ يصل إلى 50 ألف ريال سعودي لكل شركة، نظراً إلى تقصيرها وإخلالها بالواجبات والالتزامات النظامية المقدمة للمعتمرين في ما يتعلق بخدمات السكن والنقل.

وأكدت الوزارة أنها لن تسمح أو تتهاون مع أي تقصير يمس خدمة ضيوف الرحمن وأنها ماضية في حماية حقوقهم مع مزودي الخدمة، وذلك عبر استمرار الجولات الرقابية على جميع مواقع الخدمات والتفاعل مع بلاغات المعتمرين باتخاذ كافة الإجراءات النظامية لمحاسبة المقصرين، سعياً إلى رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وحفاظا على سلامتهم.

كما دعت وزارة الحج والعمرة جميع ضيوف الرحمن من داخل المملكة وخارجها الراغبين في أداء مناسك العمرة إلى ضرورة التعامل مع المنشآت المرخص لها من جهات الاختصاص بتنظيم الرحلات أو اختيار مرافق الإيواء ووسائل النقل المرخصة من الجهات المعنية حفاظاً على حقوقهم وضمان تقديم الخدمة لهم.