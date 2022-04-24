تابعت هيئة حقوق الإنسان قضية المرأة التي تعرضت لاعتداء من قبل زوجها بمحافظة جدة، للوقوف المباشر على حالتها.

وذكرت مديرة فرع هيئة حقوق الإنسان بمنطقة مكة المكرمة منى العتيبي أن الهيئة رصدت عبر مركز خدمات المستفيدين ما تم تداوله من معلومات عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تعرض امرأة لاعتداء على يد زوجها بالضرب بآلة حادة في أنحاء متفرقة من جسدها.

وكلّفت الهيئة فريقاً مختصاً من فرعها في منطقة مكة المكرمة لمتابعة الحالة بشكل مباشر، إذ باشر الفريق على الفور إجراءات التحقق وزيارة المستشفى والوقوف على وضع المرأة الصحي وما يقدم لها من خدمات طبية، كما تبين للفريق تعرضها لإصابات بالغة، وتعدد وقائع العنف الذي تعرضت له، وجرى التنسيق مع الجهات المختصة بالحماية الأسرية والجهات الأمنية لضمان توفير الحماية اللازمة لها ولأطفالها، وستواصل الهيئة متابعة القضية بالتنسيق مع كافة الجهات المختصة ذات العلاقة.