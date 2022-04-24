شهدت محافظة حفر الباطن والمراكز التابعة لها اليوم (الأحد) تدنياً في مستوى الرؤية بسبب العاصفة الترابية، التي أثرت على الحركة المرورية والتجارية بالمحافظة، ونتج عنها تعرض مرضى الربو لضيق في التنفس بسبب كثافة الأتربة.

ونبهت الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة من خلال نظام الإنذار المبكر إلى تعرض محافظة حفر الباطن، إضافة إلى بعض محافظات المنطقة الشرقية، إلى نشاط في الرياح السطحية يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية.

وأوضحت صحة حفر الباطن لـ«عكاظ» أن القطاعات الصحية من مستشفيات ومراكز رعاية صحية أولية اتخذت كافة التدابير اللازمة للتعامل مع كل الحالات المتضررة من موجة الغبار ورفع حالة الاستعداد في أقسام الطوارئ لتقديم الخدمات الطبية المناسبة للمرضى لمواجهة التطورات الناجمة من موجة الغبار التي اجتاحت المحافظة.

ودعت الصحة من لديهم أمراض الجهاز التنفسي كالربو والحساسية بعدم الخروج في مثل هذه الأجواء إلا للضرورة، واتخاذ الإجراءات الوقائية ووضع الكمامات الطبية وإغلاق النوافذ جيدًا حرصًا على سلامتهم، متمنين للجميع الصحة والسلامة.