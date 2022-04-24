دعت المديرية العامة للدفاع المدني الجميع إلى توخّي الحيطة والحذر، وفقًا لما ورد إليها من المركز الوطني للأرصاد من استمرارية هطول الأمطار الرعدية - بمشيئة الله - على أجزاء من مناطق المملكة ابتداءً من غد الاثنين وحتى يوم الجمعة المقبل.

وبيّن تقرير المركز الوطني للأرصاد أنه ستتأثر مناطق عسير، والباحة، ونجران، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والقصيم، والرياض، والشرقية، وحائل، والجوف، والحدود الشمالية بأمطار متوسطة في مجملها قد تصل إلى غزيرة ورياح نشطة السرعة، وقد تؤدي إلى جريان السيول.

وأهاب المتحدث باسم المديرية المقدم محمد الحمادي بالجميع توخّي الحيطة والحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول، والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، حفاظاً على سلامتهم.