التقى أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، في منزله بمحافظة الوجه، مساء اليوم، بأهالي ومديري الإدارات الحكومية بالمحافظة، بحضور محافظ الوجه شجاع بن محمد الشريف. وفي بداية اللقاء رحب سموه بالجميع وهنأهم بمناسبة دخول العشر الأواخر، داعياً الله العلي القدير أن يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم.

ونقل أمير تبوك للجميع تحيات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده لأهالي المحافظة، مؤكداً حرص واهتمام القيادة الرشيدة بكل شؤون المواطن وبما يحقق رفاهيته وراحته، منوهاً بما تشهده محافظة الوجه من تطور في جميع المجالات الخدمية. وأشار إلى ما ستوفره مشروعات رؤية المملكة 2030 بالمنطقة (نيوم والبحر الأحمر وأمالا والديسة) من فرص وظيفية وتدريبية وابتعاث لأبناء وبنات المملكة بشكل عام، وأبناء وبنات المنطقة بشكل خاص.