أقامت جمعية البر بجدة معرضها الخاص بفرعها الإلكتروني الأول بأسواق عزيز مول بالتعاون مع صحيفة «عكاظ».

وقد جاء المعرض الذي يضم جهازاً للخدمة الذاتية في إطار التحول الرقمي الذي تنفذه الجمعية لاستدامة وتمكين العمل الخيري والتيسير على المتبرعين والمستفيدين في تنفيذ الخدمات.

وقد أقيمت على هامش المعرض مسابقة للزائرين تم خلالها توزيع عدد من الهدايا على الفائزين.

كما قدم منصور الجدعاني نيابة عن مدير أسواق عزيز مول بندر بغدادي هدية للجمعية بمناسبة التدشين.

وشكر الرئيس التنفيذي للجمعية المهندس محيي الدين بن يحيى حكمي إدارة أسواق عزيز مول على اهتمامها بتدشين الفرع الإلكتروني، مبيناً أنه يجسد أحد نماذج التحول الرقمي الذي نفذته الجمعية للارتقاء بأداء خدماتها وتيسيرها بهدف تمكين واستدامة العمل الخيري بما يتواكب مع رؤية المملكة 2030.

وقال الحكمي: «إن المتبرعين يستطيعون من خلال أجهزة الخدمة الذاتية تقديم تبرعاتهم لأي من برامج الجمعية التي تظهر على شاشات هذه الأجهزة والدفع من خلال بطاقاتهم البنكية بعد تحديد المبلغ الذي يرغبون التبرع به، والحصول على سند بالمبلغ من الجهاز».

وستواصل الجمعية افتتاح فروع إلكترونية لها في عدد من المولات والأسواق الكبرى خلال الأسابيع القادمة.