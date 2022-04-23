أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الجمعة، عن ترشيحه مايكل راتني لمنصب سفير واشنطن لدى الرياض.

وذكر البيت الأبيض في بيان له أن مايكل آلان راتني، هو عضو محترف في السلك الدبلوماسي والأقدم بدرجة وزير مستشار، وكان يشغل منصب القائم بأعمال نائب مدير معهد الخدمة الخارجية التابع لوزارة الخارجية الأمريكية.

كما شغل مؤخرًا منصب القائم بالأعمال بالنيابة. في سفارة الولايات المتحدة في إسرائيل.

وأضاف البيان بأن راتني كان عميدًا لكلية دراسات اللغة في معهد الخدمة الخارجية. قبل ذلك كان عضوًا في هيئة التدريس في جامعة الدفاع الوطني. شغل منصب القائم بأعمال نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون بلاد الشام وإسرائيل والفلسطينيين، وكان المبعوث الأمريكي الخاص لسوريا.

وفي وقت سابق، شغل منصب نائب مساعد وزير الخارجية لوسائل الإعلام الدولية في مكتب الشؤون العامة بوزارة الخارجية. ومنصب المتحدث الرسمي باسم مكتب شؤون الشرق الأدنى بوزارة الخارجية. تشمل المهام الأخرى منصب نائب رئيس البعثة في سفارة الولايات المتحدة في الدوحة، قطر،

واشار البيان إلى أن راتني حاصل على بكالوريوس من جامعة بوسطن وماجستير من جامعة جورج واشنطن. كما حصل على العديد من جوائز الأداء الصادرة عن وزارة الخارجية، بما في ذلك جائزة الخدمة الرئاسية الاستحقاقية. ويتكلم العربية والفرنسية بطلاقة.