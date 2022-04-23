صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة عن صدور أمر معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب بإيقاف شخص قام بالاعتداء على زوجته بالضرب بآلة حادة في أنحاء متفرقة من جسدها بمحافظة جدة.

يأتي هذا الأمر بعد بلاغ تلقته الجهات الأمنية من أحد المستشفيات بمحافظة جدة عن قدوم امرأة تعرضت لاعتداء جنائي باستخدام آلة حادة وقامت جهة الضبط باستيفاء إجراءات الاستدلال الأولية وإحالة القضية للنيابة العامة.

وأكد المصدر أن النائب العام أمر بتشكيل فريق تحقيق مختص في التحقيق في قضايا الاعتداء على النفس والأسرة والأحداث، مع إحالة أطفال الأسرة للجهة المختصة لتقديم الرعاية والدعم النفسي لهم.

ونوه المصدر على الحماية العدلية الجزائية للأسرة وأفرادها في المملكة وأن الجناية على تكوينها واستقرارها يستوجب المساءلة الجزائية، وسيتم إحالة المعتدي للمحكمة المختصة للمطالبة بأشد العقوبات المقررة نظاماً في هذا الشأن.

من جانبها؛ باشرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حالة لمعنفة بالتنسيق مع الجهات الأخرى المختصة.

وتداول مغردون على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» استغاثة على الوسم «#الضحية منى انقذوها» تفيد بتعرض سيدة لعنف أسري نقلت على إثره إلى المستشفى، مطالبين بالتحقيق بالواقعة حسب ما ورد في مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد لـ«عكاظ» المتحدث باسم الوزارة سعد آل حماد أنه تم الوصول للحالة وتوفير الحماية اللازمة لها، ويجري التنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.