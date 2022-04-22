أكد مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة المدينة المنورة الدكتور أحمد بن علي الزهراني أن غرفة عمليات الهلال الأحمر بالمنطقة (٩٩٧) تلقت بلاغاً في تمام الساعة 06:14 من صباح اليوم (الجمعة) يفيد بوقوع حادثة انقلاب باص بطريق الهجرة السريع عند كيلو 140، وعلى الفور تم توجيه أحدث المركبات الخاصة بالهيئة باص الإصابات المتعددة (طويق)، وكان وصول أول الفرق بتمام الساعة 06:24، حيث شاركت 20 فرقة إسعافية من داخل المنطقة و6 فرق من منطقة مكة المكرمة بإجمالي 26 فرقة و6 فرق تابعة للشؤون الصحية بقيادة القيادة الميدانية ومدير الشؤون الصحية والمساعد للشؤون الإسعافية ومتابعة مدير القيادة والتحكم.

وعند الوصول للموقع اتضح وجود 51 حالة فيما كان تصنيف الحالات بالشكل التالي: 3 إصابات خطيرة، 10 إصابات متوسطة، 30 حالة مستقرة، 8 حالات وفاة. وتم نقل 5 حالات عن طريق باص الإصابات المتعددة (طويق) وجميع الحالات المتبقية لمستشفيات المنطقة بالتنسيق مع عمليات الصحة لمستشفى وادي الفرع ومستشفى المدينة العام ومستشفى الملك فهد بعد تقديم الرعاية الطبية الطارئة لها في الموقع من معالجة وفرز من قبل الفرق الإسعافية.

وتواجدت الفرق الإسعافية في الموقع لحين إنهاء أعمال الدفاع المدني في إخراج المحتجزين من الباص وتم نقل جميع الحالات المتوفاة عن طريق النقل غير الإسعافي التابع للهيئة.