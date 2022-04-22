تشارك كشافة تعليم جدة في استقبال وخدمة المعتمرين وتسهيل قدومهم بمطار الملك عبدالعزيز الدولي في صالات القدوم والمغادرة على مدى العشر الأواخر من رمضان، وذلك ضمن مبادرة مشروع «لبَّيك» التطوعي الكشفي لخدمة ضيوف الرحمن في موسمي الحج والعمرة.

وأوضح رئيس اللجنة التنفيذية لمشروع «لبَّيك» التطوعي مدير النشاط الطلابي بتعليم جدة عوض العتيبي: أنه بتوجيه من المدير العام للتعليم بمحافظة جدة الأستاذ الدكتور سعد المسعودي، ومتابعة مساعد المدير العام للشؤون التعليمية، وبعد زوال الجائحة ولله الحمد، تعود مشاركة كشافة تعليم جدة السنوية إلى خدمة المعتمرين ضمن مبادرة المشروع التطوعي الكشفي (لبَّيك) لخدمة ضيوف الرحمن في موسمي الحج والعمرة بالشراكة مع الهيئة العامة للطيران المدني ممثلة في إدارة مطار الملك عبدالعزيز الدولي وجمعية سقيا الماء بمنطقة مكة المكرمة، حيث تطوع 102 كشاف وقائد ومشرف كشفي بتقديم الخدمات التي يحتاجها القادمون لإداء مناسك العمرة بصالات القدوم والمغادرة بالمطار. وقدم شكره لشركات مطارات جدة ورئيسها التنفيذي والهيئة العامة للطيران المدني ممثلة في إدارة مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة ولكافة منسوبي المطار على تعاونهم، والشكر لجمعية سقيا الماء ولكافة المشرفين والقادة الكشفيين المشاركين على جهودهم المبذولة في خدمة ضيوف الرحمن.

من جهته قال رئيس قسم النشاط الكشفي بتعليم جدة علي بن سالم العمري: «تتمثل مشاركة كشافة تعليم جدة في استقبال وإرشاد ومساعدة المعتمرين القادمين عبر الرحلات المحلية والدولية القادمة من مختلف مدن ومحافظات المملكة ومن الخارج وتوجيههم داخل الصالات ونقاط المغادرة والمرافق التي يحتاجها المعتمر، وتقديم وجبات الإفطار وسقيا المياه وكل ما يحتاجه المعتمر حتى مغادرته للمطار والتوجه لمكة المكرمة أو الدخول لصالات المغادرة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة».