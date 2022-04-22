صدر توجيه من وزير الشؤون الإسلامية المشرف العام على مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، للمجمع بطباعة الإصدار الجديد للقرآن الكريم وفق رواية البزي عن ابن كثير المكي.

وتتميز هذه الطبعة بأنها لأول مره تطبع في مجمع الملك فهد، ويوافق المصحف الكريم برواية البزي عن ابن كثير المكي في صفحاته بدءاً ونهاية المصحف الكريم المطبوع في المجمع وفق رواية حفص الذي تبدأ كل صفحة فيه بآية وتنتهي بآية.

ويأتي إطلاق هذه الطبعة مواكبة للدعم غير المحدود الذي يجده المجمع من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- اللذين أوليا طباعة المصحف الشريف عناية خاصة، وبمتابعة واهتمام من معالي الوزير المشرف العام على المجمع، الذي يؤكد دائماً أهمية مضاعفة الجهد لإيصال إصدارات المجمع للمسلمين في العالم بأعلى المواصفات والمقاييس، وبمختلف الروايات.