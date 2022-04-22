ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في 34 دولة حول العالم، وزعت الوزارة عبر سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية فيتنام 450 سلة رمضانية متكاملة إلى الجمعيات الخيرية الرسمية بمقر السفارة، بحضور رؤساء الجمعيات والمؤسسات الخيرية الرسمية. وأكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى فيتنام سعود السويلم حرص الوزارة على مشاركة المستفيدين من المسلمين والمقدر عددهم أكثر من 6000 صائم بتوفير سلال رمضانية لهم طوال شهر رمضان الكريم، فيما أشاد عدد من الشخصيات الإسلامية في فيتنام بهذه اللفتة الكريمة، والعمل المتواصل الذي تقدمه قيادة المملكة للمسلمين في كل بلدان العالم في شهر رمضان المبارك، مؤكدين أن ذلك يجسد حرصها على تلمس احتياجاتهم في هذا الشهر الذي تقدم فيه مملكة الخير عطاءاتها للمسلمين بالعالم.