اطلع نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد في مكتبه اليوم (الخميس)، على خطة تعداد 2022.

جاء ذلك خلال استقباله رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور كونراد بيسيندورفر، والوفد المرافق الذي يزور المنطقة حاليًا.

وتابع الأمير محمد الخطة التي تستهدف تجهيز إحصاء كامل ودقيق لعدد السكان وتوزعهم الديموغرافي في جميع المناطق وتقديرات الهيئة للسكان في المناطق الإدارية ومنها منطقة جازان، إضافة لما تضمنته الخطة من دراسة شاملة لمُتطلبات الجهات الحكومية المستفيدة من نتائج التعداد، بناءً على أفضل النماذج والمعايير الدولية للتعداد السكاني.



حضر اللقاء مدير فرع هيئة الإحصاء بالمنطقة الدكتور بكر حمزة، والمشرف على برنامج التعداد بالمنطقة علي الحمدي.