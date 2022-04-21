أعلنت منصة «قوى» أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تعمل مع جميع الجهات المختصة على توحيد الجهود وتسهيل رحلة تسجيل الموظفين وتوثيق عقود العمل وتنفيذها بالتعاون مع وزارة العدل، وتسجيل الموظفين في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وذلك عن طريق المنصة الموحدة لقطاع الأعمال «قوى».وأوضحت المنصة أنه يجري العمل بالتعاون مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على نقل جميع العقود الموثقة من موقعها الإلكتروني ومن منصة «مدد» بشكل تدريجي إلى «قوى».يذكر أنه ابتداء من تاريخ 12 مايو 2022 سيتم اعتماد وتوثيق عقود العمل على منصة «قوى» فقط؛ لتكون المنصة المعتمدة لتوثيق واعتماد عقود العمل.