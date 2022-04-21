أكد أمين منطقة حائل سلطان الزايدي لـ «عكاظ» في أول تعليق له على مقطع متداول لرئيس بلدية محافظة بقعاء لحظة دخوله إحدى المناسبات الرمضانية في المحافظة والذي آثار سخط وسائل التواصل الاجتماعي نتيجة المبالغة في الاستقبال وتكوين دائرة بشرية لحمايته من الجماهير، أنه تصرف عفوي.

وقال الزايدي: «الاحتفال مقام من قبل جمعية غير ربحية، وهي مسؤولة عن التنظيم ورئيس البلدية وفق المشهد لا يعلم عنه خصوصا أنه احتفال تعليمي وأطفال مدارس ومن المفترض أن يكون لدى رئيس البلدية حس أفضل لحظة وصوله».

ولقي المقطع الفيديو المتداول انتقاداً واسعاً عبر منصة التواصل الاجتماعي «تويتر» للفرق التطوعية التي تعمل في تنظيم الفعاليات والمهرجانات بأن دورها ليس أمنيا ولا حماية شخصيات؛ بل دورها خدمة تطوعية للفعالية سواء في التنظيم أو الضيافة أو مساعدة كبار السن وليس لما يحدث حالياً، والذي دائماً أطرافه فرق تطوعية تحرج الشخصيات الراعية لبعض الفعاليات مع أبناء المجتمعات، مطالبين بتدخل وزارة الموارد البشرية لإيقاف هذا التشتت للتوصيف العملي التطوعي للفرق التطوعية.