إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، سلم سفير ⁧‫خادم الحرمين الشريفين⁩ لدى ⁧‫الأردن⁩ ⁧نايف بن بندر السديري⁩ اليوم (الخميس) وزير التخطيط والتعاون الدولي⁩ المكلف ⁧‫يوسف الشمالي⁩ الدفعة الرابعة من المنحة ⁧‫السعودية⁩ لدعم الموازنة للمملكة الأردنية الهاشمية⁩ الشقيقة والبالغة 50 مليون دولار أمريكي وذلك امتداداً لالتزام ⁧‫المملكة العربية السعودية⁩ بدعم الاقتصاد الأردني وضمن إطار مخرجات قمة مكة المكرمة التي دعا لها ⁧‫خادم الحرمين الشريفين⁩ الملك سلمان بن عبدالعزيز⁩ العام 2018.

وقال السفير السديري: إن الاقتصاد الأردني يتمتع بالقوة والمنعة والتنوع وينتظره مستقبل واعد ومشرق في ظل قيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، وولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله، موضحا أن الاقتصاد الأردني متين وقادر على النمو رغم التحديات التي واجهته وواجهت دول المنطقة ككل.. لا سيما في العقد الماضي إثر التداعيات الإقليمية التي ألمت بالمنطقة.

‏وأردف السديري: تمكن ⁧‫الأردن⁩ من التكيف مع الأحداث وإبقاء التأثيرات السلبية قدر الإمكان عند حدودها المحتملة، والحفاظ على عجلة البناء والنمو والإنتاج.

واستشهد السفير السديري بالمؤشرات الاقتصادية الجيدة التي حققها الأردن، وعكستها التصنيفات الائتمانية الرئيسية من وكالات التصنيف الدولية؛ التي إما جرى تثبيتها أو تم رفعها بما يعكس منعة وسلامة وصلابة الاقتصاد الأردني والإدارة الحصيفة له من قبل القائمين عليه.

وأضاف السديري: «اليوم، تحولت العاصمة عمّان إلى مركز إقليمي لرجال الأعمال وأحد أكثر المواقع المرغوبة في الاستثمار بالمنطقة، برؤية القيادة الرشيدة القائمة على التخطيط واستشراف التحديات ووضع الحلول بشكل مسبق، ففي الوقت الذي كان فيه العالم يواجه أكبر أزمة صحية دولية تمكن الأردن برؤية قيادته من تسجيل تجربة أنموذجية في إدارة الجائحة صحياً واجتماعياً واقتصادياً، وإطلاق مشاريع اقتصادية كبرى، والدفع بمسيرة الاقتصاد والتنمية نحو الريادة».