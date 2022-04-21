أطلقت جامعة الملك خالد، برنامج مسارات التعلم المرن الذي يهدف إلى تقديم مسارات علمية واحترافية ابتكارية مرتبطة باحتياجات سوق العمل، وردم الفجوة بين المعرفة والمهارة لطلبة ومنسوبي الجامعة بالشراكة مع جهات محلية وعالمية.

وخلال تدشين البرنامج، أوضح رئيس الجامعة الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، أن إطلاق البرنامج يأتي في سياق دور الجامعة في بناء وإعداد المواطن والمجتمع، ومواكبة التغيرات الداعمة لمسيرة التعليم والتعلم مدى الحياة، وتقديم نموذج تعليم مرن يساهم في تحقيق برامج رؤية المملكة 2030 وبناء خريج منافس عالميّاً.

من جهته أوضح مستشار رئيس الجامعة ورئيس لجنة مسارات التعلم المرن الدكتور سالم العلياني، أن البرنامج يتم بالشراكة مع جهات محلية وعالمية، منها المنصة الوطنية للتعليم الإلكتروني (FutureX)، ومنصة كورسيرا العالمية، ويحتوي البرنامج على 3 برامج رئيسة تتمثل في البرنامج التأسيسي الذي يضم 4 مسارات تشمل مسارات المهارات الشخصية، والأكاديمية، والرقمية، والعمل، إضافة إلى البرنامج التخصصي والذي يحوي عدة مسارات تخصصية في مجالات متعددة والبرنامج الحر الذي يتيح فرص تعلم متنوعة مرتبطة باحتياجات المتعلم الفردية في أي مجال.