دشن أمين عسير الدكتور وليد الحميدي مسابقة تصميم المجسمات والميادين العامة في بلقرن، وذلك لعمل تصاميم في 5 مواقع بالمحافظة، ضمن جهود أمانة عسير التطويرية، وتعزيز المشاركة المجتمعية، تماشياً مع رؤية المملكة 2030.

وجاءت هذه المسابقة لربط عمق المحافظة التاريخي بمستقبل المنطقة الطموح بحلول معمارية وعمرانية خلاقة، من خلال التطلع إلى رؤية الأفكار والتصاميم الإبداعية لتطوير المواقع المستهدفة بما يتوافق مع معايير المشهد الحضري.

وسيبدأ استقبال طلبات التسجيل للراغبين في المشاركة بدءاً من اليوم وحتى الثلاثين من يونيو القادم وذلك عبر الرابط balqrn-squares.com.