أكد نائب مدير عام الجوازات اللواء الدكتور صالح بن سعد المربع أن المديرية العامة للجوازات جندت الكوادر البشرية من الجنسين لمخاطبة الزوار وقاصدي بيت الله الحرام بلغات العالم وتقديم أعلى الخدمات لهم.

وقال المرّبع لـ"عكاظ": ضمت خطة الإدارة العامة للجوازات رفع جاهزية واستعدادات الجوازات في منافذنا الجوية والبحرية والبرية وتقديم الرعاية للزوار وتسهيل عملية استقبال وتوديع المعتمرين وعبورهم من هذه المنافذ إلى الأماكن المقدسة دون مشقة أو عناء.

وأشار المربع إلى أن التأكد من نظامية وثائقهم والتأكد من بيانات التأشيرة وعدم وجود ملاحظات عليهم والحرص على إنهاء إجراءات دخول ومغادرة المعتمرين القادمين من خارج المملكة بكل يسر وسهولة؛ مطلب يحرص الجميع على تنفيذه.

وأضاف: خلال فترة زمنية وجيزة تم إنهاء الإجراءات وتسهيل التعامل مع المعتمرين والزوار القادمين إلى المملكة بعدة لغات مختلفة، حيث يجيد العاملون في تلك المنافذ من الجنسين اللغات الإنجليزية والفرنسية والأفريقية والأوردو والنيجيرية والصينية واليابانية وغيرها من اللغات التي ساهمت بشكل كبير في تحسين الأداء وسرعة الإجراءات.