تابع أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز حادثة سقوط شاب في شق صخري في مركز أبو راكة التابع لمحافظة الوجه بمنطقة تبوك.

وفي بيان (حصلت «عكاظ» على نسخة منه) وجه سمو أمير منطقة تبوك كافة الجهات المعنية بتقديم الرعاية الصحية واللازمة للشاب، كما وجه سموه بطائرة عمودية لنقل الشاب من موقع السقوط إلى المستشفى.

وكانت فرق الدفاع المدني بالمنطقة تمكنت من إنقاذ شاب علق في شق صخري في مركز أبو راكة بمنطقة تبوك.

وبحسب شاهد عيان، قال لـ«عكاظ» المواطن فايز عوض السحيمي: إنه في يوم الثلاثاء الموافق 18 رمضان خرج المواطن بدر ناصر البلوي الساعة الحادية عشرة صباحاً ومعه أحد أبناء عمه وأثناء صعودهم جبلا بالقرب من أبو راكة بالقرب من وادي راطية سقط داخل أحد الشقوق الطويلة، وبعد البلاغ توجهت لهم فرق الدفاع المدني من أبو راكة والوجه وتبوك والهلال الأحمر وتم تسخير كافة الإمكانات من بلدية أبو راكة ومستشفى أبو راكة، واستمرت عملية الإنقاذ نحو20 ساعة، شارك بها متطوعون ذو خبرة بالمنطقة من الأهالي، وتم إنقاذه الساعة الخامسة عصراً.

فيما جاء بيان الدفاع المدني بمنطقة تبوك بأن فرق الدفاع المدني في منطقة تبوك نجحت (الأربعاء) في إنقاذ مواطن (27 عاماً) سقط داخل شق صخري وعلق فيه في مركز أبو راكة التابع لمحافظة الوجه، وذلك في عملية إنقاذ استمرت نحو 20 ساعة، نظرا لوعورة المنطقة وطبيعتها الصخرية، وصعوبة وصول المركبات إليها.

وأوضح الدفاع المدني لـ«عكاظ» أن فرق الإنقاذ منذ مباشرة الحالة قدمت المستلزمات اللازمة من توفير الماء والأكسجين والغذاء حتى أسفرت المحاولات عن إنقاذه بعد إزالة الصخور التي منعت الوصول إليه، بمشاركة فرق طبية من هيئة الهلال الأحمر في الموقع لمتابعة حالته الصحية، وفرق متخصصة من مدينة تبوك ومحافظة الوجه وطائرة مساندة من قاعدة الملك فيصل الجوية بالقطاع الشمالي.

كما أوضح لـ«عكاظ» مدير عام فرع الهلال الأحمر السعودي بمنطقة تبوك نواف العنزي أن فرق الهلال الأحمر السعودي بالتعاون مع فرق الدفاع المدني شاركت في إنقاذ شاب سقط بين هضبتين في مركز أبو راكة التابع بمحافظة الوجه بمنطقة تبوك، حيث تكللت جهود إنقاذه بالنجاح بعدما أمضى أكثر من 20 ساعة عالقاً بين الصخور، وتم تقديم الرعاية الإسعافية اللازمة له بموقع الحادث قبل نقله إلى مستشفى الملك سلمان العسكري.

وأوضح العنزي أن غرفة العمليات تلقت بلاغاً في تمام الساعة التاسعة و14 دقيقة من مساء أمس الأول، بوجود شاب عالق بين شقين صخريين في وادي راطية التابع لمركز أبو راكة بتبوك، وأن محاولات إنقاذه مستمرة من قبل فرق الدفاع المدني.

وأضاف العنزي أنه فور تلقي البلاغ تم تسيير 3 فرق إسعافية إلى موقع الحادث، بينها فرقة استجابة للبيئات النائية، لمباشرة الحالة، وظلت الفرق الإسعافية موجودة في المكان خلال محاولات الإنقاذ، استعداداً للتعامل مع الحالة فور إخراجها، حيث ظهر أن حالة الشاب مستقرة، وبعد تقديم الإسعافات الأولية له بموقع الحادث، تم نقله جوا إلى مستشفى الملك سلمان العسكري لاستكمال العلاج والاطمئنان على وضعه الصحي.

وأكد المدير العام أن الهيئة تولي عناية خاصة للتعامل مع الحالات الإنسانية الطارئة، وتلتزم بمجموعة من الإجراءات التي تضمن توفير الخدمة الإسعافية لهذه الحالات في أسرع وقت ممكن وبأعلى كفاءة، تحقيقاً لرسالة الهلال الأحمر في إنقاذ الأرواح وتخفيف المعاناة، مقدما شكره لسفراء الحياة الذين شاركوا في عملية الإنقاذ، وكذلك إلى فرق الدفاع المدني التي أظهرت احترافية وكفاءة عالية في التعامل مع الحادث.