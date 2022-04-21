استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في قصر السلام بجدة، مساء الثلاثاء، عميد السلك الدبلوماسي سفير جمهورية جيبوتي لدى المملكة ضياء الدين سعيد بامخرمة، ورؤساء المجموعات الدبلوماسية المعتمدين لدى المملكة كل من: سفيرالكاميرون رئيس مجموعة قارة أفريقيا ايا تيجاني، سفير فلسطين رئيس مجموعة الدول العربية باسم عبدالله الآغا، سفير ألبانيا رئيس مجموعة قارة أوروبا سامي شيبا، سفير بروناي رئيس مجموعة قارة آسيا داتو يوسف إسماعيل، سفير البرازيل رئيس مجموعة قارة أمريكا الجنوبية مارسيلو ديلانينا، وسفير أستراليا رئيس مجموعة دول أوقيانوسيا مارك دونوفان.ونقل السفراء لخادم الحرمين الشريفين، خلال الاستقبال، تحيات وتهاني قادة الدول العربية والصديقة بشهر رمضان المبارك، وتهنئة جميع أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة بهذه المناسبة.وقد بادلهم خادم الحرمين الشريفين، التهنئة بالشهر الفضيل، وحمّلهم نقل تحياته لقادة الدول العربية والصديقة، داعياً الله العلي القدير أن يعيده على الأمتين الإسلامية والعربية، والعالم أجمع بالخير والسلام.حضر الاستقبال، وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، مساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم بن عبدالعزيز السالم.