أوضح وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار ماجد بن عبدالله الحقيل، أن دور نظام التسجيل العيني للعقار الذي تمت الموافقة عليه في جلسة مجلس الوزراء (الثلاثاء)، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، هو توحيد الإشراف على التسجيل العيني لدى جهة واحدة بكل يسر وسهولة، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية المتبعة، وضمان صحة معلومات وبيانات جميع أنواع العقارات، وبناء سجل عقاري شامل لجميع التصرفات اللاحقة للتسجيل العيني في السجل العقاري الموحد. وقال في بيان صادر: إن النظام يتضمن سجلاً عقارياً يكفل تبليغ المُلاك الجدد للعقار عن كافة التغييرات التي تطرأ على وصف العقار؛ كالبناء أو الإضافات أو التعديلات، ويكتسب التسجيل العيني الحجية المطلقة بعد عام من تاريخ نشر قوائم الملاك، بالإضافة إلى إنشاء سجل مرتبط بسجلات العقارات الموصوفة على الخارطة.الوزير الحقيل، رفع الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، على صدور النظام، مبينا أنه يأتي امتداداً للاهتمام والدعم الذين يحظى بهما القطاع العقاري في المملكة؛ بهدف زيادة موثوقية التملك، وتعزيز دقة المعلومات عن العقار، وحفظ حقوق المتعاملين في القطاع بما يحقق مستهدفات برامج رؤية المملكة 2030 في التحول الرقمي، وتنمية الثروة العقارية، وتعزيز الجاذبية الاستثمارية في القطاع العقاري.يُذكر أن نظام التسجيل العيني للعقار امتداداً للإستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري وركائزها الإستراتيجية ومن بينها ركيزة فاعلية السوق، والتي حددت تسجيل الأراضي والممتلكات كإحدى الأولويات؛ وذلك من خلال بناء سجل عقاري للأراضي والممتلكات، وإعطائها حجية مطلقة غير قابلة للطعن.